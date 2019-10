Empoli, l'azzurro nel destino di Merola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due punti sprecati nella ripresa della gara di ieri, pareggiata 1-1 contro la Cremonese a fronte di un primo tempo dominato, ma in casa Empoli si sono sicuramente viste note positive anche in quell'8^ giornata da poco andata in archivio per la formazione di mister Bucchi. Che, al netto di risultati concomitanti non favorevoli, ha mantenuto il secondo posto in coabitazione con il Crotone. 15 i punti conquistati, una media decisamente buona.

L'esordio di Merola - Tra le liete, però, c'è sicuramente stato l'esordio di Davide Merola, gettato nella mischia al 72' per rilevare Laribi: chiamato a dare maggiore incisività sulla trequarti, all'83' ha provato anche il tiro all’altezza del dischetto del rigore, venendo però murato dai grigiorossi. A ogni modo, buona personalità e temperamento per il classe 2000, approdato nel mondo professionistico direttamente in Serie B, dopo una lunga esperienza nelle giovanili dell'Inter. L'Empoli ci ha creduto, prelevandolo a titolo definitivo.

L'azzurro nel suo destino - Non solo azzurro Empoli. Il calciatore di Santa Maria Capua Vetere è infatti punto fermo delle Nazionali giovanili italiane. La sua carriera è partita nell'Under 15 per poi arrivare, nell'ultimo anno nell'Under 19, con la quale ha preso parte agli Europei U19. Sfruttato su tutto il versante offensivo, si è dimostrato duttile, caratteristica che anche all'Empoli farà sicuramente comodo.