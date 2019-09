Empoli, Mancuso: "A Pisa vittoria meritata: con l'unione arrivano punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della vittoria sul Pisa, in casa Empoli è stato Leonardo Mancuso a parlare alla stampa: "E' successo veramente di tutto all'Arena, soprattutto nel finale, che è stato molto ricco di emozioni. E' l'aspetto più bello dello sport questo, ed è ancora più bello quando a gioire sei tu. E' vero che siamo partiti contratti, i primi minuti abbiamo sofferto il loro gioco, ma quando abbiamo sviluppato le nostre trame di gioco, facendo quello che avevamo provato e che sappiamo, abbiamo interpretato bene il match, giocando di fatto, specie nella ripresa, in una sola metà campo: la vittoria, per quel che si è visto è meritata".

E sulla prossima gara,che vedrà gli azzurri contrapposti al Perugia: "Le vittorie danno entusiasmo, quello su cui dobbiamo esser bravi è sfruttare l'entusiasmo creato trasformandolo in energia positiva per affrontare sabato un avversario davvero molto tosto. Ma siamo un gruppo unito, e con l'unione si riesce a fare quello che abbiamo fatto a Pisa".