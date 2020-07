Empoli, Marino: "Non dobbiamo fare calcoli, pensiamo al match con il Cosenza"

Pasquale Marino, allenatore dell'Empoli, è intervenuto alla vigilia del match contro il Cosenza. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale del club: "Il nostro pensiero è rivolto unicamente alla gara di domani sera, ci ritroveremo di fronte una squadra in salute che ha fatto benissimo dalla ripartenza. Non dobbiamo far calcoli, quanto esser consapevoli che ci aspetta una sfida difficile, così come esser convinti che se riusciamo a metter dentro lo stesso tipo di attenzione degli avversari, a livello qualitativo, possiamo fare bene. Formazione? Gli impegni ravvicinati ci sono per tutti e qualche variazione ci può stare: devo parlare con i ragazzi, capire come hanno recuperato e le loro condizioni per poi andare a fare le scelte".