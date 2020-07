Empoli, Marino: "Servo fatti e poche chiacchiere. Siamo ancora padroni del nostro destino"

vedi letture

Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli, ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro la Salernitana: "La squadra si è allenata bene consapevole che il tempo stringe. L'Entella è il passato e noi dobbiamo pensare a non ripetere gli errori commessi. Il tempo è poco, le gare anche e noi dobbiamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Il destino era ed è ancora nelle nostre mani. La Salernitana è una squadra di valore, ma noi siamo una squadra di altrettanto qualità ed esperienza. Siamo abituati a scontri di questa importanza. Dobbiamo pensare solo al campo e a riportare in partita quello che abbiamo fatto in allenamento. Ci sono pochi pensieri da fare, c'è solo da agire. Cambio di modulo? Cambiare a poche giornate dalla fine non è semplice. Ci sarà qualche espediente, ma cambiare tanto per cambiare non credo sia fattibile né credo possa portare benefici. La Mantia? ha sempre avuto problemi fisici, ma adesso sta bene. Non ha i 90' nelle gambe ma potrà essere utile a gara in corso"