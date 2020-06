Empoli, Marino: "Vogliamo rinviare la festa promozione del Benevento"

Il tecnico dell’Empoli Pasquale Marino in conferenza stampa ha parlato della sfida contro la capolista Benevento che vincendo in terra toscana festeggerebbe già la promozione in Serie A. “Per la gara di domani gli stimoli saranno massimi, vogliamo rifarci e andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la storia di questo campionato. Siamo purtroppo ripartiti con una sconfitta, in una gara piena di insidie contro un avversario collaudato, è stata una sfida tosta, ma ho visto un buon secondo tempo anche se ancora, come tante squadre, siamo indietro e possiamo dare molto di più. Domani sera mi aspetto un passo avanti, gli stimoli sono tanti e dovremo far l’impossibile per cercare di rinviare loro la festa. Per far risultato sarà fondamentale curare al meglio ogni dettaglio, giocare con la massima attenzione e concentrazione e dare tutto, facendo il possibile per farli festeggiare a casa loro e non da noi. - continua Marino come riporta il sito del club empolese – Qualche novità rispetto alla gara con lo Spezia ci sarà, penso che in ogni gara andremo a fare delle variazioni, ma senza stravolgere nulla. Il ruolo dell’Empoli in questo finale di stagione? Andrà valutato gara dopo gara, ci attendono tante partite e abbiamo qualità per far bene. Vorrei nel più breve tempo possibile rivedere l’Empoli delle prime gare, rivedere quei ritmi e ritornare a certe prestazioni già a partire da domani sera”.