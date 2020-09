Empoli, Moreo: "Giocare trequartista mi piace, spero di continuare così"

vedi letture

Stefano Moreo, attaccante dell'Empoli, a segno ieri contro il Frosinone, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club toscano. Queste le sue parole raccolte da Empolichannel.it: “Dopo l’anno che ho passato era importante partire bene. Sono contento e siamo contenti, dobbiamo ripartire da qua. Siamo consapevoli della nostra forza, siamo stati bravi a soffrire e prendere i tre punti. Siamo stati abili a buttarla dentro quando abbiamo creato. Abbiamo sofferto contro una squadra che vuole vincere il campionato. Gioco in una posizione nuova e mi sto abituando e divertendo, ricevo molti palloni e gioco tra le linee per mettere in difficoltà gli avversari. Spero di continuare così. Ora due gare importanti, ci dobbiamo far trovare pronti” ha proseguito il dieci degli azzurri.