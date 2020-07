Empoli, Mraz tornerà in Toscana. Il Brondby non ha intenzione di riscattarlo

Nonostante le sette reti messe a segno in questa stagione, in 29 presenze, Samuel Mraz è destinato a lasciare la Danimarca. Il Brondby che lo aveva prelevato in prestito dall’Empoli la scors aestate infatti non ha intenzione di riscattare il cartellino del classe ‘97 che farà così ritorno in Italia. Lo riferisce Empolichannel.it.