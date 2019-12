Empoli, Muzzi: "Ventura è un maestro. Ma spero abbia la meglio l'allievo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Da quando sono qui ci sono state diverse situazioni difficili, ma bisogna stringere i denti perché l’Empoli deve lottare per la promozione”. Esordisce così in conferenza stampa Roberto Muzzi in vista della sfida contro la Salernitana: “I risultati non ci danno ragione, dobbiamo dare di più, i ragazzi sono amareggiati e a Chiavari è mancata la reazione dopo il gol, ma sono convinto che la squadra stia migliorando ed è pronta a dare tutto. Vogliamo partire forte, dobbiamo dominarla fin dall’inizio, . Continua Muzzi come riporta Empolichannel.it - La Salernitana ha fatto la maggior parte dei punti li ha fatti in trasferta, Ventura per me è stato un maestro, so come prepara le partite Ho una grande stima di lui, sono diventato giocatore con lui anche se trovarlo davanti da collega mi fa sentire un po’ vecchio. Lo devo ringraziare per tutta la vita, ma speriamo che l’allievo superi il maestro. Tifosi? Hanno il diritto di manifestare i loro sentimenti, ma vorrei che stessero con noi come hanno fatto lo scorso anno a San Siro. È sempre stato così nella storia dell’Empoli”.