Empoli, non solo la maglia speciale. Anche un libro e le figurine per il centenario del club

È stata svelata questo pomeriggio la maglia del centenario, la maglia che gli azzurri vestiranno in occasione della sfida di venerdì contro il Pisa e che rievoca le prime casacche indossate dall’Empoli.

Una maglia color vinaccia, che la formazione di Dionisi vestirà nel derby con i nerazzurri ed a seguire nelle sfide con Vicenza e Reggiana.

La presentazione della maglia e delle attività legate al centenario si è svolta presso l’Auditorium Computer Gross, gentilmente concesso dal main sponsor azzurro per celebrare al meglio la prestigiosa ricorrenza, alla presenza del presidente azzurro Fabrizio Corsi, della Vice Presidente Rebecca Corsi e del direttore operativo Gianmarco Lupi

Oltre alla maglia, la società azzurra ha ideato un nuovo logo (presentato lo scorso agosto e presente su tutto il materiale sportivo della stagione 20/21), un libro che racconta i 100 anni dell’Empoli e un album di figurine che usciranno nelle prossime settimane.

Partendo dal logo, l’obiettivo era quello di fondere tradizione e innovazione, guardando il futuro, celebrando il passato. Il logo fonde gli elementi dei precedenti loghi, con la collegiata, che richiama la città di Empoli, l’acronimo EFC, simbolo storico e ben riconoscibile con una fascia argentata a simboleggiare i 100 anni.

Proseguendo con il volume celebrativo, la società ha deciso di realizzare un libro celebrativo, dove si raccontano i momenti salienti, i personaggi fondamentali, i calciatori, gli allenatori, i presidenti e qualche curiosità, che hanno reso indimenticabili questi primi 100 anni di storia. 100 anni memorabili, suddivisi in 100 stagioni, fatte di grandi emozioni, passioni, euforia e delusioni, perché il calcio è tutto questo. Una gallery fotografica di scatti inediti accompagna il racconto dalla nascita della squadra fino ai giorni nostri, una storia da tramandare di padre in figlio ma che appassionerà tutti. Un libro siamo sicuri non mancherà nelle case dei nostri tifosi e di tutti gli appassionati di calcio. Realizzato con la preziosa collaborazione del giornalista e storico empolese Carlo Fonatnelli sarà disponibile nelle prossime settimane.

Sentimento azzurro è invece il primo album da collezione in Realtà Aumentata dedicato alla storia dell’Empoli! All’interno sarà possibile rivedere i gol più emozionanti, ascoltare le interviste ai campioni, immergersi nelle coreografie del Castellani, ripercorrere le vittorie indimenticabili e rivivere le emozioni dei 100 anni dell’Empoli

La storia dell’Empoli è raccontata attraverso 500 figurine da collezione suddivise in 20 capitoli editoriali. Si va dall’Amarcord, capitolo che ripercorre i primi anni di storia del club; segue un capitolo dedicato ai tifosi e alle coreografie, poi quello in AR con i video dei goals e delle vittorie, quello dedicate alle formazioni che hanno fatto la storia e ai campioncini delle giovanili azzurre fino a caricature originali realizzate appositamente a mano da un’artista. Un album da collezione, come detto, interattivo in Realtà Aumentata: scaricando l’app gratuita MoreGlobe (Android e IOS Store) e inquadrare le pagine con lo smartphone e figurine prendono vita e l’album diventa interattivo!