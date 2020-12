Empoli, non solo la vetta della classifica. Nel 2020 sono ben 62 i punti conquistati in B

Non solo il primato in classifica a quota 31. Già ieri, prima ancora di scendere in campo in occasione della gara che avrebbe chiuso il 2020 come anno solare, l'Empoli aveva conquistato un altro traguardo, quello di club di Serie B che nel 2020 aveva collezionato più punti, ma nel post gara questo record è stato potenziato: prima del pari contro l'Ascoli, infatti, aveva 61 punti globali, divenuti poi 62 in virtù di quello conquistato.

Segue la Salernitana, che nel 2020 ha collezionato 57. I campani non avrebbero potuto comunque battere l'Empoli in questa graduatoria parallela, ma la non è andata bene neppure la classifica: da soli in testa, gli uomini di Castori hanno perso a Monza, vedendo i toscani acciuffarli proprio in vetta.