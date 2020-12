Empoli, Parisi: "Bravi a recuperare la partita, continuiamo così"

Le parole di Parisi dopo Empoli-Ascoli 1-1.

Il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 contro l’Ascoli. Ecco le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali della società azzurra.

Fabiano, come prendi questo pareggio in una gara che alla fine potevate anche vincere?

“Noi entriamo in campo sempre per vincere. La gara è iniziata male, ma noi abbiamo mantenuto sempre lo stesso atteggiamento e siamo riusciti a recuperare la partita”.

Adesso stai giocando con continuità: che cosa pensi della tua prima parte di stagione?

“Io sono venuto qui con ambizione e voglia di fare, poi i risultati vengono piano piano. E’ la squadra a far emergere il singolo e non viceversa: andiamo avanti e proseguiamo questo lungo cammino”.

Pochi giorni e si torna in campo a Cosenza: un’altra gara non semplice, che l’Empoli preparerà come ha sempre fatto.

“Andremo là con il giusto atteggiamento e con voglia di fare, come stiamo facendo in ogni partita. Il Cosenza è una squadra difficile da affrontare, ma siamo già concentrati sulla prossima gara”.

In chiusura un augurio a tutti i tifosi empolesi.

“Tanti auguri di buon anno e spero che l’Empoli porti felicità a tutti i tifosi”.