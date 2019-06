© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione in prestito al Brescia, dove è stato fra i protagonisti della cavalcata promozione, il difensore Simone Romagnoli tornerà all’Empoli per fine prestito, ma non è detto che rimanga. Il calciatore ha ancora un anno di contratto e potrebbe rappresentare un buon rinforzo per la retroguardia azzurra anche se le richieste non mancano. Come riporta Pianetaempoli.it sul classe ‘90 ci sarebbe l’interesse della Cremonese.