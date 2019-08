© foto di Federico De Luca

Sfumato Adjapong – che ha firmato con l’Hellas Verona – l’Empoli sembra intenzionato a tornare su Giulio Donati per rinforzare le corsie esterne di difesa. Il classe ‘90 è attualmente svincolato dopo la lunga esperienza in Germania ed era stato cercato già in passato. L’ostacolo è rappresentato, come riferisce Pianetaempoli.it, dall’ingaggio del giocatore che dovrebbe fare un piccolo sforzo per venire incontro alle esigenze dei toscani.