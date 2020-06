Empoli, Romagnoli: "Pareggio giusto ma c'è rammarico: vogliamo sempre il massimo"

Dopo il pareggio interno contro il Benevento, il difensore dell'Empoli Simone Romagnoli ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Per noi è stata una gara impegnativa contro un avversario forte. Abbiamo cercato di metterli in difficoltà e di non farli giocare sulle loro qualità. Il pari è giusto, ma c’è rammarico perché vogliamo sempre il massimo. Loro sono la squadra migliore del campionato, per noi ci sono tante cose positive - riporta empolichannel.it -. Il Benevento è fortissimo, ha trovato una grande intesa ed era difficile da affrontare. Abbiamo avuto delle occasioni importanti. Potevamo sfruttare qualche altra chance. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a La Spezia, prendiamo le misure per fare un grande finale di stagione. Ora settimana impegnativa, però siamo pronti".