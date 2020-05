Empoli, si lavora alla permanenza di Henderson e Fiamozzi. In quattro ai saluti

In attesa di tornare in campo per puntare alla promozione in Serie A, l'Empoli guarda anche al futuro e alla situazione di tanti calciatori in prestito o scadenza di contratto. Il club toscano, come riporta Il Corriere dello Sport, sta lavorando con l'Hellas Verona per la permanenza in azzurro di Liam Henderson e con il Lecce per il rinnovo del prestito del terzino Riccardo Fiamozzi. Lasceranno invece l'Empoli sia Frattesi sia Zurkovski – che torneranno rispettivamente a Sassuolo e Fiorentina – oltre ai difensori Maietta e Antonelli in scadenza di contratto. Dovrebbe invece prolungare il rapporto l'altro difensore Simone Romagnoli.