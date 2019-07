© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'Empoli lavora per il ritorno di Marko Pajac. Il croato, già con i toscani nella passata stagione, vorrebbe cimentarsi con la serie A ma non sarà facile per lui trovare spazio. Per questo motivo, più passa il tempo, più aumentano le possibilità per l'Empoli di riaverlo.