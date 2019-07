Empoli, si riapre la pista Dell'Orco per il Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra riaprirsi la trattativa fra Empoli e Sassuolo per il difensore Cristian Dell’Orco, già in azzurro nella passata stagione, dopo che nelle scorse settimane c’era stata una frenata. Al terzino classe ‘94, che non rientra nei piani neroverdi, piacerebbe tornare in una piazza dove ha già giocato consapevole che un’annata importante e magari vincente con gli azzurri potrebbe essere un bel biglietto da visita. Lo riporta Pianetaempoli.it spiegando che le parti sarebbero tornate a parlare del giocatore per trovare una soluzione che soddisfi tutti.