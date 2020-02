Empoli, Sierralta: "Abbiamo vinto con cattiveria e giocando da squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Cittadella, il giocatore dell'Empoli Francisco Sierralta ai microfoni della Tv ufficiale del club ha detto: "Siamo contenti per la gara che abbiamo fatto, a volte non abbiamo giocato il nostro miglior ma con cattiveria e voglia di portare a casa la partita, abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. E' stata una partita sofferta, all'inizio non ci siamo trovati bene e loro pressavano alti ma abbiamo fatto lavoro di squadra riuscendo a vincerla. Derby? Noi lavoriamo ogni settimana in modo uguale, sappiamo che è una gara importante e dobbiamo vincerla".