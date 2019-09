Empoli, Veseli: "Squadra solida, abbiamo grandi potenzialità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno al Castellani e ritorno alla vittoria per l’Empoli di Cristian Bucchi. A fine gara, nella pancia dello stadio empolese, ha parlato in zona mista Frederic Veseli al termine della gara vinta contro il Cittadella. Queste le sue parole riportate ai microfoni di Radio Lady 97.7: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene e giocato con il pallone tra i piedi quasi sempre. Nella ripresa il Cittadella ha spinto al massimo ma siamo stati solidi e ci siamo presi un risultato importante. Con questi tre punti consolidiamo quanto fatto di buono e danno slancio. Sto prendendo confidenza col ruolo di terzino. A livello difensivo faccio cose che si vedono meno, però cerco anche di migliorare in avanti. I compagni danno una mano, Moreo ha voglia e spesso è venuto a difendere dietro di me. Se otteniamo una base così solida allora possiamo giocare con qualità. Siamo ancora agli inizi ma abbiamo potenzialità, è un gruppo di bravi ragazzi. Possiamo diventare una squadra vera”, riporta Empolichannel.net.