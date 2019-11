Entella, Adorjan: "Col Pordenone sfruttiamo l'effetto Comunale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il brutto infortunio ormai è alle spalle e Krisztian Adorjan è tornato a disposizione di mister Boscaglia per dare un sensibile contributo alla sua Entella. Reduce dalla sconfitta di Salerno, ma già con la testa al Pordenone, come ha confermato il centrocampista a tuttoentella.com: "E' stata una sconfitta difficile da mandar giù perché anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni però può capitare che tu non le cogli mentre gli altri sì. La Salernitana ha sfruttato le opportunità magari, meno grandi rispetto alle nostre, mentre noi abbiamo sbagliato in due situazioni. Dobbiamo riscattarci la prossima partita. Il Pordenone ha tre punti in più di noi. Sta facendo un buon campionato. Sarà una partita difficile contro una squadra in fiducia però dobbiamo fare di tutto per vincere: il Comunale è il nostro stadio, conosciamo il campo molto bene e questo vantaggio lo dobbiamo sfruttare. Quando giochiamo in casa dobbiamo dare tutto per ottenere il massimo e vincere".

Nota poi sulla classifica: "Non la guardiamo. Guardiamo partita dopo partita. Vogliamo vincere tutte le partite però sappiano anche che non è possibile. Quindi vogliamo cogliere più punti possibili e più vittorie possibili".