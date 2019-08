Entella, si chiude il ritiro di Sappada: e si rivede Adorjan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiude con una vittoria per 13 a 0 sul Sappada, il ritiro dell'Entella: tre intense settimane di allenamenti e amichevoli utili per prepararsi al prossimo campionato di serie B. Nella test match odierno, la truppa di Boscaglia ha trovato il gol con regolarità, e soprattutto con i suoi giovani, a dimostrazione del gran lavoro del settore giovanile.

In campo si è rivisto anche Krisztian Adorjan, tornato a disposizione dopo il gravissimo infortunio che lo ha tenuto fermo ai box nella seconda metà della passata stagione.