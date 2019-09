Entella, Boscaglia: "Bravi a tener testa al Frosinone"

La Virtus Entella vince per 1-0 contro il Frosinone grazie alla rete su rigore di Matteo Mancosu. Soddisfatto l'allenatore dei liguri, Roberto Boscaglia, a fine gara: "La squadra secondo me ha fatto un gran secondo tempo, come il primo tempo. Nella ripresa è venuta fuori la qualità dei nostri avversari ed abbiamo tenuto botta, quando dovevamo tenere botta. Siamo stati bravi a non chiudere la partita. Dopo il rigore parato, quando i ritmi calano, se ci credi fino alla fine, succede che magari la puoi vincere. Il Frosinone ha fatto la sua gran bella partita”. Lo riporta Tg24.info.