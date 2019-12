La Virtus Entella riabbraccia Marco Crimi, centrocampista che lo scorso settembre ha subito una lesione al legamento crociato. Il giocatore, intervistato dal sito ufficiale del club, dopo due mesi di riabilitazione è tornato a lavorare al Comunale: "Sono felice di essere tornato a Chiavari, lavorerò sodo ogni giorno per rientrare in campo il prima possibile. Adesso voglio lavorare bene, non è stato facile ma ho seguito la squadra da lontano. Il mio rientro? Penso verso marzo/aprile, non è semplice, adesso penso solo a lavorare al meglio".