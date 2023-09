ufficiale L'ex Triestina Marco Crimi riparte dalla Serie D: ha firmato per il Trapani

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Marco Crimi. Classe 1990 nasce a Messina ed è un centrocampista di piede destro. Muove i suoi primi passi nelle giovanili del Messina. Nel 2009 viene tesserato dal Bari con cui esordisce in Serie A. Nella massima serie colleziona 23 presenze vestendo anche le maglie del Bologna e del Carpi. Tanta serie B nel curriculum di Marco Crimi: 285 le presenze in cadetteria. Veste le maglie di Grosseto, Cesena, Entella, Spezia e Reggina. Arriva da due anni con la Triestina (Serie C-Girone A) con cui ottiene, nella stagione 2022/23, una salvezza.

Crimi ha scelto il 15 come numero di maglia e ha già svolto il primo allenamento con la squadra.

«Sono molto felice di essere qui perché sono in una realtà molto importante che conosco molto bene e che ho affrontato tante volte», ha dichiarato Crimi. «Sono stato travolto dall’entusiasmo e ho scelto Trapani, oltre che per la storicità della piazza, anche per l’ambizione della società e della squadra. Sono un centrocampista molto aggressivo. Spero – conclude – di poter dare un grosso contributo ai miei compagni»