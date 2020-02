Entella-Crotone, le formazioni ufficiali: Stroppa conferma il modulo, Boscaglia cambia

Al via questa sera la 26^ giornata del campionato di Serie B, con il “Comunale” di Chiavari che ospiterà il match di apertura tra Entella e Crotone.

Gara che, dato l’allarme coronavirus, sarà giocata a porte chiuse.

A ogni modo, squadre in campo, con mister Boscaglia che per l'occasione torna al 4-3-1-2, con Dezi nel ruolo di play e Schenetti in quello di trequartista a sostegno delle due punte Morra e De Luca, intanto che Stroppa, sul versante ospite, conferma il classico 3-5-2, senza alcun cambio rispetto alla formazione che la scorsa settimana aveva battuto 4-1 il Pescara. Simile risultato a quello dell'Entella, però ko nel precedente turno: il Benevento, infatti, aveva espugnato il "Comunale" per 0-4.

Le formazioni ufficiali:

Entella (4-3-1-2): Contini; De Col, Pellizzer, Coppolaro, Sala; Mazzitelli, Dezi, Settembrini; Schenetti; Morra, De Luca

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Messias, Barberis, Benali, Molina, Armenteros, Simy.