Entella, De Luca: "A Chiavari ho trovato una famiglia"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Tra i volti nuovi dell'Entella c'è Manuel De Luca, arrivato in Liguria in prestito dal Torino. Queste, attraverso i canali ufficiali del club, le parole dell'attaccante:

“Sono molto felice di approdare quest’anno alla Virtus Entella, ho trovato una famiglia, tutti molto disponibili, a partire dai compagni fino ad arrivare alla società, passando per lo staff tecnico: ci sono tutti i presupposti per fare un grande anno. Io voglio migliorarmi ogni giorni, facendo tesoro dei consigli dei compagni e del mister, in area, essendo grosso, mi riesco a muovere bene, spero di fare tanti gol: osserverò molto le caratteristiche dei miei compagni di reparto, per prendere spunto da ognuno di loro”.