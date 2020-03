Entella, De Luca e la speranza per il futuro: "Non penso sia finita, il campionato ripartirà"

Nel corso di una diretta Facebook sulla pagina ufficiale del club, in casa Entella è l'attaccante Giuseppe De Luca a fare il punto della situazione, rispondendo alle domande dei tifosi: "Ogni giorno facciamo un'oretta di allenamento con tanto di diretta video con i preparatori, oggi a esempio ci siamo allenati per la parte sopra, mentre per quella sotto, dato che non possiamo correre, ci concentriamo con l'altra frequenza: solo così possiamo tenerci in forma, anche se il tono muscolare senza corsa è duro da mantenere, per un atleta è dura non poter svolgere la propria attività. La ripresa del campionato? Non lo sappiamo nemmeno noi, non è facile fare ipotesi. L'importante comunque è stare a casa, nessuno si aspettava questo momento, ma è solo non rischiando che possiamo combatterlo. Sperando poi di riprendere presto. Perché credo che ci facciamo ripartire, non penso sia finita qui, ma prima c'è da capire quando ripartiranno gli allenamenti".

Andando poi alle sue esperienze: "Bari è uno dei posti dove sono stato da Dio, entrare in quello stadio era un'emozione, e un pubblico così non credo si possa trovare in nessuna parte di Italia. Bello davvero, sensazioni uniche. Ma anche qua si sta benissimo, è una bella cittadina, tranquilla, non ci manca assolutamente niente: ci sono tanti contesti che rendono perfetta la permanenza all'Entella. E il mare a me rilassa molto".

Conclude poi: "Il mio segreto? Non ne ho. Il segreto è lavorare, i frutti poi si raccolgono nel lungo termine. Ho ancora molto da fare e imparare. Ma spero di dare ancora un contributo alla squadra: era importante vincere l'ultima partita giocata, ora testa alla salvezza, raggiungibile più o meno intorno ai 45 punti, e poi vediamo quello che succederà. Anche se è bello parlare di playoff".