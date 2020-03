Entella, Gozzi: "Serie B spalmata in due anni? Proposta ragionevole"

Come riferiscono i profili social di Radio Sportiva, all'interno della stessa è intervenuto il presidente dell'Entella Antonio Gozzi: "Serie B spalmata in 2 anni? Mi sono espresso positivamente, è una proposta ragionevole perché spalma le spese di una stagione su due. Tutto dipende da quando le squadre potranno tornare ad allenarsi, chiudere la stagione sarebbe molto importante. A ogni modo, comunque vada, ci saranno gravi danni. Se non dovesse chiudersi il campionato, danni gravissimi. Si aprirebbero delle voragine nei bilanci delle società, per non fallire servirebbero forme consensuali di riduzione del monte ingaggi".

Anche se il calcio è ora marginale: "Confinare in casa un imprenditore crea ansia ma al momento non possiamo fare altrimenti. Pensiamo molto alle nostre aziende cercando di lavorare in remoto, il calcio non è esattamente il primo dei miei pensieri. L'obiettivo principale ora è la salute".