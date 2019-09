© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pareggio di ieri contro il Pescara è valso alla Virtus Entella l'aggancio del Benevento in vetta alla classifica di Serie B. Un tabù, quello dello stadio Adriatico, che continua per i Diavoli Neri. Quattro precedenti in casa del Delfino e per i liguri solo due punti (il pareggio di ieri e quello del 19 settembre 2017 per 2-2) Le altre due gare hanno fatto registrare due sconfitte: una per 2-0 nel 2015 e una per 4-0 l'anno precedente.