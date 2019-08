Entella-Livorno, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Boscaglia e Breda

© foto di Federico Gaetano

Alle 21 esordio in Serie B per Entella e Livorno. La squadra di Boscaglia scenderà in campo con un 4-3-1-2 e il tandem formato da Morra e Mancosu. Breda risponde con un 3-4-1-2 e Rocca alle spalle di Murilo e Raicevic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra, Mancosu.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Luci, Agazzi, Gasbarro; Rocca; Murilo, Raicevic.