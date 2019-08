Entella, Nizzetto al 90': "Non ci aspettavamo di fare risultato a Cremona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Entella conquista la seconda vittoria su due partite battendo a sorpresa la Cremonese sul terreno dello Zini. Al termine della gara il capitano Luca Nizzetto è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento alla prestazione e al momento positivo attraversato dalla squadra ligure:

"Non potevamo aspettarci un inizio migliore, speravamo di cominciare così, venivamo da un anno difficile dove siamo riusciti a riconquistare la categoria. Partiamo con umiltà, la forza del gruppo è quella che ci ha consentito di vincere l'anno scorso. Non ci aspettavamo di fare risultato pieno a Cremona, siamo contenti.

Ho passato quattro anni molto belli a Cremona, è la prima volta che torno da quando me ne sono andato e per me è stata un'emozione grande. Penso che siano una delle squadre candidate a vincere il campionato, è una vittoria che vale ancora di più. In settimana abbiamo visto come giocano e sapevamo che sulle fasce sono molto forti. Nel nostro modulo abbiamo più qualità al centro, con Schenetti dietro le punte, abbiamo provato ed è andata bene."

Cosa vi ha detto Boscaglia nell'intervallo? "Ha detto di continuare come nel primo tempo, sapevamo che era ancora lunga, infatti nella ripresa abbiamo sofferto, ma le grandi squadre sanno soffrire insieme, e alla fine abbiamo portato a casa un grandissimo risultato su un campo difficile."

Adesso la sosta: "Finalmente finisce il mercato e tanti ragazzi possono ritrovare la tranquillità sapendo il loro destino. E' un peccato che il mercato finisca alla seconda di campionato. L'importante per noi era partire bene, andiamo alla sosta con 6 punti quindi sarà un bel riposo. Già da mercoledì inizieremo a preparare la prossima partita, il Frosinone è un'altra grande squadra che lotterà sicuramente per vincere il campionato, sarà una partita tosta ma vogliamo fare contenti i nostri tifosi".