Entella, oltre il ko contro il Lecce. De Luca è tornato: il bomber dà continuità ai gol

vedi letture

Il gol di ieri, ai fini del risultato, non è servito a niente. Solo il gol della bandiera, nulla di più.

Ma in questa magra consolazione, l'Entella, caduta in casa 1-5 contro il Lecce, può vedere un grande spiraglio di luce. Perché Giuseppe De Luca è tornato.

Le premesse fanno infatti presagire questo, perché il classe '91 ha immediatamente dato seguito al gol siglato nel precedente turno, dopo otto lunghi mesi di digiuno: gol dagli undici metri, quello segnato la settimana scorsa all'Ascoli, gol che lo ha sbloccato.

Non solo la salvezza dei liguri, nel mirino c'è anche il battere il suo personale record, i 12 gol in una stagione (messi a segnoa Varese).