Entella, Schenetti: "C'è voglia di tornare in campo ma ci sono anche delle regole da seguire"

Intervenuto ai microfoni del podcast ufficiale della società, il trequartista dell'Entella Andrea Schenetti ha commentato: "Mi trovo a Chiavari a casa, sto cercando di mantenermi in forma facendo allenamento online con la squadra".

Come sono questi allenamenti online?

"Stiamo facendo un buonissimo lavoro, poi ovviamente l'allenamento sul campo è un'altra cosa ma in questo momento ci dobbiamo adattare a questa situazione poi col passare del tempo vedremo l'evolversi della situazione".

Un primo mini-bilancio?

"Sono soddisfatto di essere venuto qui, di aver sposato un progetto ambizioso come quello dell'Entella. Abbiamo fatto un'ottima stagione, con alti e bassi. Il bilancio resta positivo".

Un momento da cerchiare per te quest'anno?

"L'ultima partita del girone di andata che ci aveva permesso di arrivare al quarto posto, posizione ottimale e che secondo me meritiamo per quello che svolgiamo".

Rientrare in campo?

"Ovviamente la voglia è tornare in campo, allenarsi e concludere il campionato. Però ci sono delle regole che, in questo momento, vanno giustamente rispettate e che vanno al di là del calcio. Quello che sarà lo vedremo col passare di queste settimane".