Dalle colonne de Il Secolo XIX, edizione Levante, il Ds dell'Entella Matteo Superbi ha tracciato il punto sul mercato in entrata per i suoi: "Ci manca ancora qualcosa per chiudere il quadro. La società ci sta lavorando. Aspettiamo l'evoluzione della situazione. Un attaccante lo prenderemo sicuro, ci continuiamo a lavorare. Gli ultimi giorni di mercato sono sempre particolari e bisogna stare attenti a tutte le possibilità, anche quelle inaspettate che si possono aprire".