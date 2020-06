Entella, Toscano: "Guardare alla sfida con il Cosenza come uno scontro diretto"

Ai microfoni di tuttoentella.com, è intervenuto il mediato dell'Entella Marco Toscano: "Riprendere dopo due mesi che siamo rimasti fermi è dura. Non allenandoci tutti insieme un po' di ritmo lo si perde ma ora che abbiamo ripreso le sedute collettive tutto sta procedendo bene. Ora sarà un nuovo campionato e dobbiamo guardare la prossima sfida contro il Cosenza come uno scontro diretto poi alla fine si vedrà. Ci dovremo far trovare tutti pronti. I cinque cambi poi saranno indispensabile per la partita ma servirà l'apporto di tutti".