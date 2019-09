Entella, tre su tre: la capolista solitaria della Serie B

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tre su tre: la Serie B vede a ora una sola capolista, l'Entella, quella neo promossa che sta facendo la voce grossa, che in punta di piedi ha già creato scompiglio a un torneo che non la vede sulla carta tra le maggiori favorite. Ma si sa, nel calcio è il campo che conta, la carta lascia spesso il tempo che trova.

Sulle ali dell'entusiasmo - Una scorsa stagione da dimenticare, almeno per lunga parte, e non certo per i risultati sportivi. L'Entella era stata sostanzialmente scippata di una Serie B che avrebbe dovuto disputare anche a seguito di una decisione del TAR, ma la storia è tristemente nota, una delle pagine più nere del calcio, e così il sodalizio di Gozzi si era trovato, dopo 10 turni di stop forzato, a iniziare un campionato di C. Vinto al fotofinish, dopo un esaltante testa a testa con il Piacenza, che solo all'89' dell'ultima giornata di campionato aveva "concesso" il lasciapassare per la B ai chiavaresi. Arrivati al rush finale con grande entusiasmo, quello che si sono portati anche in questo avvio di Serie B, dove hanno collezionato tre vittorie, battendo Livorno, Cremonese e Frosinone. Le ultime due, tra le maggiori candidate alla vittoria finale.

Conferma o rivelazione - Difficile dire che possa essere l'Entella l'outsider. Dalla truppa di Boscaglia, che già lo scorso anno aveva allestito la rosa per la Serie B, ci si aspettano soprattutto conferme. La Cadetteria, del resto, è una categoria che l'attrezzatissimo club conosce bene, ha disputato buoni campionati, e quello dello scorso anno sembra essere solo stato un episodio messo alle spalle.