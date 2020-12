Entella, Vivarini: "Dobbiamo crescere come squadra. Con la Cremonese si parte alla pari"

vedi letture

Sfida importante per l'Entella che domani pomeriggio affronterà la Cremonese. In vista della gara dello "Zini", il tecnico Vincenzo Vivarini ha parlato ai canali ufficiali della società: "Si sono già creati dei punti di riferimento per poter giocare la palla in un certo modo. L'aggressività e il lavoro ce l'hanno già di loro, è chiaro che trasformare tutto questo nel risultato è l'obiettivo che abbiamo".

Sarà già una partita importante. Che valore dare alla sfida con la Cremonese?

"Sono tutte importanti. Non ci sono partite dove possiamo stare tranquilli. Dobbiamo crescere come squadra perchè nel momento in cui andiamo a standardizzare la prestazione e andiamo a prendere le sicurezze in campo poi puoi fare risultato con tutti perchè la Serie B è un campionato molto livellato. In questo momento non si fa risultato perchè la squadra deve prendere sicurezza in campo, non so quanto tempo ci vorrà ma siamo sulla strada giusta. E' chiaro che in questo momento urgono punti e di conseguenza ogni partita è di vitale importanza. Questa con la Cremonese lo è ancora di più".

La Cremonese non è in una situazione facile.

"La Cremonese è una squadra individualmente molto forte con dei giocatori eccezionali e che ho già allenato come Buonaiuto, Pinato e Ciofani. E' una squadra fortissima però è chiaro che se ha quei punti lì, come noi, i problemi ce n'hanno. In questo momento diciamo che si parte alla pari, speriamo di andare in vantaggio".