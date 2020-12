Entella, Vivarini: "La squadra tiene molto a questa partita, siamo arrivati al dunque"

Il tecnico dell'Entella Vincenzo Vivarini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società della sfida contro il Pescara di domani: "Si è lavorato in questa settimana per colmare quel qualcosina che avevo detto a Salerno. Ci teniamo tanto a questa partita. La squadra ci tiene tantissimo tant'è vero che il giorno di Natale siamo andati anche in ritiro proprio per cercare di stare uniti, di dare tranquillità, motivazioni ed equilibrio per affrontare questa partita nel miglior modo possibile e speriamo di fare quello che vogliamo".

Gara più importante delle altre?

"Per noi, da oggi in poi, saranno tutte così. Abbiamo parlato, dobbiamo affrontarle tutte nel miglior modo possibile. Dobbiamo esser bravi a ritrovarci perchè questa squadra ha dei valori che per tante problematiche in questo momento non è riuscita ad esprimere sul campo. Siamo arrivati al dunque, spero che adesso si riesca a fare subito risultato perchè poi si darà continuità ai risultati per cercare di tirare fuori tutti i valori di questa squadra".

Gli infortunati?

"Abbiamo avuto una settimana di respiro e questo ci ha permesso di recuperare un po' le forze di quelli che abbiamo a disposizione. Gli infortunati sono tanti però abbiamo recuperato Coppolaro, Costa e Brescianini che sono giocatori importanti. Adesso speriamo di recuperare anche gli altri perchè a rosa completa l'Entella è sicuramente un'altra squadra".