ESCLUSIVA TMW - Ag.Paganini e le mail inglesi: “Per me il Palermo è Foschi”

“Il Palermo su Paganini e la mail ricevuta da Jake Lee per conto dei rosanero? Per me l’unico interlocutore a Palermo è Rino Foschi”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di Luca Paganini del Frosinone, Graziano Battistini fa chiarezza dopo la confusione creata attorno ai rosanero. “Quando devo parlare con il Palermo, io parlo con Rino Foschi. Per quanto riguarda Paganini - prosegue Battistini - si sa che il giocatore piace a Stellone, ma oggi non si può parlare di trattativa concreta”. Caso chiuso e in realtà mai aperto, al di là di Paganini: a Palermo c’è un solo punto di riferimento per il mercato e lo spogliatoio ed è il ds Rino Foschi...