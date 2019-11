ESCLUSIVA TMW - Dg Juve Stabia: "Ok introduzione VAR. Lo vorrei in C e D"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Tra le favorevoli all'utilizzo del VAR in B la Juve Stabia. Con il Dg Clemente Filippi che ha commentato l'introduzione della tecnologia nel campionato cadetto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: Sono favorevole all'introduzione del VAR in categoria, se lo usano in A non vedo perché non si possa anche usare in B; io lo vorrei anche in altre categorie, come la C e la D, ma capisco che gli elevati costi non lo consentano. Però la tecnologia è importante, come il "gol non gol", alle volte ci sono millimetri impercettibili a prima vista che cambiano l'esito di un match. Vorrei però vederlo dalla prima giornata del torneo, no a campionato in corso, ci sarebbe disparità di visione tra girone di andata e ritorno, la sperimentazione la vedo più idonei nei playoff e nei playout, cambiare le regole in corso non va molto bene. Anche se ovviamente ci atterremo a quando stabilito. Specie poi perché siamo favorevoli all'impiego".

Conclude con una nota sulla squadra: "La stagione è lunga, le soste non danno fluidità, ma comunque è presto per dare giudizi. Siamo consci della difficoltà del campionato, è duro ma possiamo giocarcela con tutti, anche se, come lo scorso anno, il nostro obiettivo deve essere settimanale: fu la nostra forza, deve esserlo di nuovo".