© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Parte dall'espulsione diretta di Troest, l'intervento di Clemente Filippi, direttore generale della Juve Stabia, al termine del pareggio a reti bianche colto dalla capolista a Monopoli: "Se siete rimasti voi senza parole, pensate noi dal campo. Per me è stata una decisione affrettata ed esagerata. Le giustificazioni dell'arbitro non mi hanno convinto. Se è stato espulso per la velocità dell'intervento e non perché volesse fargli del male, non capisco proprio questa espulsione. Oramai mancano 10 partite alla fine e noi auspichiamo che ci sia sempre più attenzione e non ci sia disparità di giudizio. La posta in palio è altissima e non vorremmo qualche scherzetto. Confidiamo comunque sempre nella buona fede".