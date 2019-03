Fonte: TuttoC.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Per la capolista Juve Stabia lunedì sarà posticipo in casa contro il Rieti: "L’avversario peggiore che ci potesse capitare in questo momento - sottolinea il direttore generale Clemente Filippi ai colleghi de Il Messaggero -. Conosco molto bene Capuano e so quanto è difficile sfidare le sue squadre. Riesce sempre a far giocare male gli avversari". Il percorso delle Vespe è rallentato nell'ultimo periodo: oltre ad essere giunta la prima sconfitta, la squadra ha racimolato solo 7 punti nelle ultime 6 partite: "Preoccupati? Niente affatto. La squadra è viva più che mai e ha risposto sempre alla grande sul campo. Stiamo bene e anche domenica contro il Catania abbiamo dominato la partita, seppur è arrivata la nostra prima sconfitta in campionato". Anche le polveri appaiono bagnate, con soli 5 gol segnati nelle ultime 9 gare, seppur i gialloblù vantino il miglior attacco del torneo con 51 reti complessive: "È pura casualità. Sono sereno perché la squadra gioca bene e crea molte occasioni, non è che possiamo segnare sempre tanto come nel girone d’andata".