ESCLUSIVA TMW - Ds Cittadella: "Squadra a ora abbastanza completa"

Una Serie A sfumata per poco, una squadra nuova che comunque punterà al medesimo traguardo: questo è il Cittadella, prossimo al via del suo quarto campionato consecutivo in Serie C.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato il Ds Stefano Marchetti.

La stagione del Cittadella si aprirà con il derby di Coppa contro il Padova: come si sta preparando la squadra?

"A Lavarone siamo in una struttura stupenda, c'è bel tempo e tanto entusiasmo da parte dei ragazzi, tutte cose essenziali per poter lavorare bene: stiamo mettendo benzina nel motore, ci saranno delle amichevoli che ci permetteranno anche di testare i nuovi arrivi, ma mi ritengo molto soddisfatto".

A proposito di nuovi arrivi, c'è stata una sorta di restyling alla squadra: a cosa è dovuto?

"Dopo i campionati importanti fatti, era normale che i nostri ragazzi avessero richieste altrove, assecondarli e rinnovarsi era normale, la cosa più logica".

Cosa manca a questo Cittadella, a livello di organico?

"Per adesso mi ritengo felice di quanto fatto, in modo veloce ho colmato tutti i tasselli che andavano riempiti e per ora l'organico è abbastanza completo. Chiaro che adesso farò altre valutazioni, amichevoli e primi impegni ufficiali serviranno per capire meglio se sono necessari altri piccoli correttivi o no".