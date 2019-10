Caso Melchiorri a Perugia? Non secondo il direttore sportivo biancorosso Roberto Goretti che a TuttoMercatoWeb getta acqua sul fuoco dopo le esternazioni di Oddo dei giorni scorsi. “Oddo - dice Goretti a proposito di Melchiorri legato al Perugia fino al 2020 ma con un’opzione per un altro campionato - ha esternato pubblicamente il suo pensiero in maniera diretta su Melchiorri ed altri calciatori, dopo averlo fatto nello spogliatoio, con l obiettivo di far crescere la squadra e stimolare i singoli. Melchiorri - continua il dirigente - sta reagendo molto bene sul campo, da grande professionista, allenandosi molto bene.

Ritengo quindi - conclude - che sia un calciatore importante per il Perugia in campo e nello spogliatoio”.