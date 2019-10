© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, si è raccontato l'attaccante del Frosinone Camillo Ciano.

La tripletta rifilata al Trapani, la prima in carriera, il momento della squadra: "Fa davvero piacere aver vissuto una serata come quella di mercoledì. E' stata una sensazione bellissima, soprattutto perché è arrivata in un momento delicato della squadra: ma siamo riusciti a centrare il massimo obiettivo, vincendo in casa e conquistando tre punti preziosi. Anche a livello personale è stato molto soddisfacente, non avevo mai segnato una tripletta". Di questo e molto altro ha parlato il giocatore.

Domani in mattinata, in esclusiva su Tuttomercatoweb.com, l'intervista integrale a Ciano.