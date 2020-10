esclusiva L'ex Lecce Quistelli: "Corvino al top sul mercato. I salentini puntano alla A"

Dopo gli inizi nel settore giovanile del Barletta, per la carriera dirigenziale del Ds Umberto Quistelli, è arrivata anche la promozione in Serie B con il Lecce (stagione 2017-2018), primo grande traguardo nel nuovo ruolo, che gli impone di avere gli occhi sempre vigili su tutto il sistema.

Attualmente libero da vincoli con il club, il direttore sta osservando l'evolversi delle varie situazioni, a cominciare proprio da quella della truppa salentina. Della quale ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un mercato tutto sommato positivo per il Lecce: più che le entrate, i grandi colpi sono state le permanenze di tanti big.

"La società del presidente Sticchi Damiani ha sicuramente lavorato benissimo sul mercato, e non solo per entrate o uscite, ma per aver appunto soprattutto trattenuto calciatori come Mancosu e Falco, due calciatori che sono sicuramente un lusso per la categoria".

Tra le cessioni, invece, quale peserà di più?

"Diciamo che la cessione più importante è quella di Petriccione (approdato al Crotone, ndr), che però non rientrava più nei piani tecnici dell'allenatore".

Capitolo arrivi: quale è stato secondo lei il migliore?

"Sicuramente gli arrivi di Coda e di Henderson sono due acquisti importanti, che fanno capire le intenzioni della società, pronta a voler risalire nel massimo campionato. L'obiettivo è quello, e il Lecce sarà sicuramente tra le pretendenti a maggio per una risalita nella massima serie".

Oltre gli obiettivi più o meno dichiarati, si aspettava qualche colpo di mercato diverso?

"Il direttore Corvino ha lavorato benissimo sul mercato, in linea con quanto ci si poteva aspettare".