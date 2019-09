ESCLUSIVA TMW - Pisa, Corrado: "Noi sorpresa della B? Faccio scongiuri"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della partita tra vecchie glorie del Pisa per ricordare la figura del presidente Romeo Anconetani, a vent'anni dalla sua scomparsa: "Come sportivo e appassionato conservo bei ricordi. All'epoca in cui era presidente ha rappresentato il simbolo di una città che stava dando tanto al calcio italiano: pur essendo una provinciale, era riuscita ad attirare giocatori di caratura internazionale. E poi ricordo con nostalgia gli scambi televisivi con Rozzi e Zamparini, in particolare nelle trasmissioni di Biscardi".

Il Pisa ha cominciato bene il campionato.

"Si, abbiamo giocato una grande partita contro una delle favorite, giocando alla pari. Avremmo meritato la vittoria; poi c'è stato anche il rigore sbagliato, ma capita. Al termine della sfida di Castellammare ci siamo detti che saranno pochi a vincere in una bolgia simile, contro una squadra efficace. Noi cerchiamo di dettare le nostre regole in campo, rispetto alla Serie C sappiamo che ci sarà da soffrire di più e che non potremo tenere a lungo il possesso, ma dobbiamo sfruttare i momenti cruciali. Ora affronteremo la Cremonese, la società migliore sul mercato, una squadra temibile. A Pisa però non sarà facile per nessuno".

Il Pisa può essere la sorpresa della stagione?

"Lo state dicendo troppe volte e faccio gli scongiuri. Dobbiamo salvarci, lavorando con i piedi per terra. Abbiamo una rosa importante, con due giocatori forti per ruolo, ma siamo una squadra giovane, che conosce poco la categoria nonostante qualche elemento di esperienza. Vogliamo raggiungere il prima possibile la quota che ci dia la tranquillità".