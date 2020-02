ESCLUSIVA TMW - Pres. Pescara: "Matri unica scelta. Mai trattato Bojinov"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per fare chiarezza sul mercato del Pescara, con il club che pare essere alla ricerca di un attaccante, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il patron biancazzurro Daniele Sebastiani: "L'unico calciatore con il quale abbiamo parlato è stato Alessandro Matri, che ci ha ringraziato ma ha preferito prendere ulteriore tempo. Per il resto non abbiamo trattato di fatto nessuno, non è sfumato niente: ci hanno accostato di tutto e di più, ma a esempio, neppure con Bojinov, che ci è stato proposto, c'è stata di fatto una vera trattativa, non abbiamo mai parlato con lui. E se non arriverà Matri non prenderemo nessuno. Per altro, tra una settimana rientra in gruppo Tumminello, tempo 30 giorni e lo riavremo anche in campo".