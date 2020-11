ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Salerno sul ko a tavolino post Salernitana: "Valuteremo se far ricorso"

esclusiva Reggiana, Salerno sul ko a tavolino post Salernitana: "Valuteremo se far ricorso"

Il referto del giudice sportivo è arrivato, e la Reggiana ha visto recapitarsi la sconfitta a tavolino per 3-0 circa il match contro la Salernitana.

Una (non) gara che ha scritto una brutta pagina della storia del calcio italiano: come infatti è noto, al tempo, lo scorso 31 ottobre, i granata contavano ben 29 positivi al Covid-19, e non si presentarono all’ “Arechi” per la disputa del match, beffati dal fatto che avevano già utilizzato lo slot per il rinvio previsto dal regolamento per la gara antecedente a quella in Campania.

Per un commento in merito, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il vice presidente Carmelo Salerno: “Ci aspettavamo anche la penalizzazione, quindi possiamo dirci in parte soddisfatti per l’esito della vicenda, ci è stato riconosciuto qualcosa che a esempio al Napoli non è stato riconosciuto. Poi ovviamente dispiace, il Giudice Sportivo, parlando di eccezionalità del caso, ha comunque dato il 3-0 previsto dal regolamento, speravamo che l’eccezionalità fosse pure per questo, domani valuteremo se fare il ricorso o meno”.

Una botta preventivabile, ma a ridosso della gara col Lecce: come arriva la squadra al match?

“La botta era già stata attutita dai risultati in campo, col Venezia è stata una partita straordinaria e per il Lecce arriviamo bene, concentrati. Chiaro poi che la squadra vuol giocare anche la gara di Salerno, ma ormai a quella non stiamo pensando”.

Siete però dispiaciuti per la mancata solidarietà dei club e per l’atteggiamento della Lega B?

“Tanti club hanno espresso solidarietà, alla fine è stata la Salernitana che, avendo sicuramente i suoi motivi, non ha dato disponibilità per il rinvio: rinvio che la Lega e il presidente Balata non avrebbero potuto disporre, come da regolamento, avrebbero agito di autorità. Così invece hanno rispettato le norme che parlano chiaro. Detto ciò, dispiace vedere che il calcio non sfugge alle trappole dei vecchi riti, la pagina scritta non è stata delle migliori”.