ESCLUSIVA TMW - Ricchiuti: "Maxi Lopez con la testa giusta fa la differenza"

© foto di Federico De Luca

"Non me lo aspettavo!": con questa esclamazione, pronunciata sorridendo, Adrian Ricchiuti commenta l'arrivo di Maxi Lopez al Crotone, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Dove la bandiera riminese, compagno di squadra di Lopez al Catania, ha parlato proprio dell'attaccante:

Sembrano lontani i tempi di Catania: che calciatore troverà ora il Crotone?

"Quando arrivò a Catania, conoscevo Maxi Lopez solo di fama, poi ho subito capito che è uno che fa la differenza: non dico che ci salvò lui quell'anno, ma sicuramente fu devastante, contribuì a una salvezza tranquilla di una squadra che era praticamente ultima in classifica al suo arrivo. E' tecnico, veloce, purtroppo però in Italia non ha mai espresso il suo vero potenziale: mi auguro possa farlo adesso: se torna in B con la testa giusta non avrà problemi".

Che testa deve avere?

"Non è mai facile adattarsi a una categoria diversa da quella cui si è abituati, l'ho provato sulla mia pelle. Ma quando si decide di scendere, si deve essere umili e mettersi al pari degli altri, solo così si può fare la differenza: e lui deve farla, deve aver firmato pensando che porterà il Crotone in A. Non starà a vivacchiare, deve prendersi le responsabilità, i forti devono far così".

Andando in C, che Rimini vede?

"Seguo spesso gli allenamenti e la squadra, sono un tifoso, e credo che lo staff attuale sta facendo un ottimo lavoro, le possibilità di fare un buon campionato raggiungendo la salvezza tranquilla ci sono: chiaro che poi il rettangolo verde sarà il giudice supremo. E la prima contro l'Imolese sarà tosta, anche se il giocare in casa potrà essere di aiuto. Tanto le questioni societarie sono sempre state fuori dallo spogliatoio, su questo sono stati bravi i ragazzi".